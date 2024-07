Κροατία – Ελλάδα 69-80: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Εθνική μπάσκετ έπειτα από 16 χρόνια

Παρούσα σε Ολυμπιακούς Αγώνες για πέμπτη φορά και πρώτη μετά από 16 χρόνια θα είναι η Εθνική Ελλάδας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε της Κροατίας με 80-69 στο ΣΕΦ στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά του Πειραιά και πήρε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 23 πόντους ενώ 19 πόντους είχε ο Γιώργος Παπαγιάννης (5/8 τρίποντα) και 14 ο Νικ Καλάθης (11 ασίστ). Για την Κροατία ο Ίβιτσα Ζούμπατς είχε 19 πόντους και 13 ριμπάουντ ενώ 15 πόντους είχε ο Μάριο Χεζόνια.

Hellas are back in the @Olympics for the first time since 2008! 🇬🇷

How far can they go in #Paris2024?#FIBAOQT pic.twitter.com/v7NO3Az6I0

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024