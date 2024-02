Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά «Mifel Tennis Open»

Με μια ακόμη νίκη συνέχισε την προσπάθεια του ο Στέφανος Τσιτσιπάς να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τουρνουά «Mifel Tennis Open», που διεξάγεται στο Λος Κάμπος του Μεξικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, αλλά τελικά επικράτησε του Αμερικανού, Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς (Νο 100), με 7-6(1) και 6-3 σε 1 ώρα και 39 λεπτά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά, όπου θα μονομαχήσει με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο 12) για μια θέση στον τελικό.

Tsitsipas and a match point with style. 👏 #CelebratetheGame pic.twitter.com/jARFnlxvQN

Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Τσιτσιπάς είναι ο υπερασπιστής του τίτλου και αν καταφέρει να φύγει ξανά με τον τίτλο από το Μεξικό, θα επιστρέψει στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης και θα σκαρφαλώσει από το Νο 11 στο Νο 9 του κόσμου.

Με τον Ρουντ ο Τσιτσιπάς έχει αναμετρηθεί άλλες δύο φορές και τις δύο το 2021 και έχουν από μία νίκη. Ο Νορβηγός είχε επικρατήσει στη Μαδρίτη, ενώ ο Τσιτσιπάς τον νίκησε λίγους μήνες αργότερα στο Masters του Καναδά.

The defense of the crown continues… welcome to semis, Stef! 🙌

#LosCabosTennisOpen #CelebrateTheGame pic.twitter.com/j0BKzXO0Aw

