Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλείστηκε από το Ρολάν Γκαρός

Αποκλείστηκε από το Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 19χρονος Χόλγκερ Ρούνε ήταν αυτός που έβαλε «φρένο» στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του παρισινού τουρνουά.

Ο Δανός, που διανύει μόλις τη δεύτερη σεζόν του στο ATP Tour και μετέχει για πρώτη φορά στο γαλλικό γκραν σλαμ, έπαιξε εξαιρετικό τένις, περιόρισε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα τον Έλληνα πρωταθλητή σε παθητικό ρόλο και έφτασε δίκαια στη μεγαλύτερη νίκη της ως τώρα καριέρας του με 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 έπειτα από τρεις ώρες αγώνα.

Ο Ρούνε, που πριν από το Ρολάν Γκαρός ήταν Νο 40 στον κόσμο (φυσικά θα ανέβει πολύ στην κατάταξη της επόμενης εβδομάδας) θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά έναν άλλο Βορειοευρωπαίο, τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ (Νο 8), αλλά δείχνει ότι είναι σε θέση να φτάσει πολύ ψηλά στη φετινή διοργάνωση, ενώ το μέλλον του προδιαγράφεται λαμπρό.

#InPics | #FrenchOpen2022 : 19-year-old Holger Rune Knocks Out 4th Seed Stefanos Tsitsipas in Fourth Round https://t.co/TaEvptNedz

Ο Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο break του παιχνιδιού, κερδίζοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους (από το 30-0 υπέρ του Δανού) για να προηγηθεί με 3-1. Όπως «έσπασε» όμως το σερβίς του αντιπάλου του, έτσι το έχασε αμέσως μετά, με το πρώτο σετ να έρχεται ξανά σε ισορροπία. Ο Στέφανος είχε διπλό break point στο 4-3, όμως δεν εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και ο Ρούνε έκανε το αποφασιστικό break στο 11ο γκέιμ, τελειώνοντας με ένα εκπληκτικό διαγώνιο χτύπημα μία φαινομενικά χαμένη φάση. Ο Έλληνας τενίστας δεν τα παράτησε, έσωσε δύο σετ-μπολ, αλλά τελικά ο Ρούνε κράτησε το σερβίς του και έκλεισε το πρώτο σετ με 7-5 σε μία ώρα και τρία λεπτά.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε μειονεκτική θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει τριπλό break point μόλις στο 3ο γκέιμ, κατάφερε όμως να πάρει πέντε διαδοχικούς πόντους και να κρατήσει το σερβίς του. Οι δύο τενίστες συνέχισαν χωρίς να απειλούνται επί της ουσίας, αλλά στο κρίσιμο σημείο ήταν αυτή τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής που «μίλησε». Με τέσσερις συνεχόμενους πόντους (από το 30-0 εις βάρος του) έκανε το break, προηγήθηκε 5-3 και κράτησε με love game το σερβίς του για να φτάσει στο 6-3 και να ισοφαρίσει τα σετ.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το υπέρ του μομέντουμ, με τον Ρούνε να παίζει εξαιρετικό τένις και να μη δείχνει σε κανένα σημείο να επηρεάζεται από την απειρία του. Δύο double faults του Τσιτσιπά στο ίδιο γκέιμ έδωσαν στον Δανό τη δυνατότητα να κάνει break (χωρίς μάλιστα να χάσει πόντο), να προηγηθεί 4-2 και να πάρει το τρίτο σετ με 6-3, αφού ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Junior champ to QFs at first #RolandGarros@holgerrune2003 ❤️ Paris pic.twitter.com/iLYJosoYh2

