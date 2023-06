Roland Garros – Κοκκινάκης στην διαιτητή: «Θέλεις να κατουρήσω στο court;»

Ένα ασυνήθιστο λεκτικό επεισόδιο έλαβε χώρα στον αγώνα του Θανάση Κοκκινάκη με τον Χατσάνοφ για τον 3ο γύρο του Roland Garros.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Κοκκινάκης διαμαρτυρήθηκε έντονα για την κατανομή των toilet breaks στη διαιτητή, με τον Αυστραλό τενίστα, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες, να ξεσπά, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος με τον κανονισμό και την απάντηση που έλαβε.

Έτσι ακολούθησε το ξέσπασμα του Αυστραλού, όταν πληροφορήθηκε ότι ο κανονισμός επιτρέπει δύο toilet breaks κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Δεν ήξερα αυτόν τον κανονισμό. Τώρα μου λες ότι έχω 50 δευτερόλεπτα. Μπορείς να είσαι ρεαλίστρια και να μου δώσεις κάτι αξιοπρεπές για μια φορά;», είπε ο Κοκκινάκης και έπειτα πρόσθεσε «θέλεις να κατουρήσω στο court; Αυτό είναι που θες;»

When you gotta go, you gotta go!

Maybe Thanasi Kokkinakis stayed a bit 𝐭𝐨𝐨 hydrated in the Roland-Garros heat

