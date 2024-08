Premier League: Τραυματισμός-σοκ για τον Ντανίλο της Νότιγχαμ Φόρεστ – Φόβοι ότι χάνει τη σεζόν – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρεμιέρα της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League απέναντι στην Μπόρνμουθ έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Ντανίλο. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής σε μια εναέρια διεκδίκηση της μπάλας δεν υπολόγισε καλά και κατά την προσγείωσή του γύρισε άσχημα το πόδι του.

Αμέσως έσπευσε δίπλα στον παίκτη το ιατρικό επιτελείο της Φόρεστ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ άνθρωποι του γηπέδου ύψωσαν το πανό που καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μην φαίνεται τι συμβαίνει την ώρα εκείνη σε κοινό και τηλεθεατές.

Δείτε το στιγμιότυπο

Our thoughts are with Nottingham Forest’s Danilo who appears to have suffered a season ending injury during their first game 🙏 pic.twitter.com/GsbEz2iKe6

— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2024