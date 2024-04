Premier League: Νέα αφαίρεση βαθμών στην Έβερτον – Δείτε την βαθμολογία

Με αφαίρεση (ακόμη) δύο βαθμών, για άλλη παραβίαση των κανονισμών περί κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League, τιμωρήθηκε σήμερα (8/4) η Έβερτον. Πριν τη νέα τιμωρία τους, τα «ζαχαρωτά» βρίσκονταν στην 15η θέση της κατάταξης, τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Τώρα, όμως, οι «τόφις» πέφτουν κάτω από την Μπρέντφορντ και είναι πλέον 16οι με 27 πόντους, δύο βαθμούς και δύο θέσεις πάνω από την «επικίνδυνη ζώνη».

Σύμφωνα με το αιτιολογικό, το οποίο δημοσίευσε η ανεξάρτητη επιτροπή που χειρίστηκε την υπόθεση, η Έβερτον παραβίασε το επιτρεπόμενο όριο ζημίας των 105 εκατομμυρίων λιρών μέσα σε ένα διάστημα τριών ετών κατά 16.6 εκατομμύρια λίρες. Η Premier League και η επιτροπή ήθελαν αρχικά να επιβάλουν αφαίρεση πέντε βαθμών στον σύλλογο, αλλά τελικά η Έβερτον τιμωρήθηκε με αφαίρεση δύο βαθμών, λόγω ελαφρυντικών παραγόντων.

«Η ανεξάρτητη επιτροπή άκουσε στοιχεία και επιχειρήματα από τον σύλλογο πάνω σε μια σειρά πιθανών ελαφρυντικών παραγόντων για την παραδοχή της παραβίασης των 16,6 εκατομμυρίων λιρών» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Premier League και προσθέτει: «Η επιτροπή προσδιόρισε ότι η κατάλληλη κύρωση είναι η αφαίρεση δύο βαθμών, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ».

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι «μπλε» γνωστοποίησαν ότι σχεδιάζουν να καταθέσουν εκ νέου έφεση. «Ο σύλλογος και οι νομικοί εκπρόσωποί του έχουν αρχίσει τις διαδικασίες να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης της επιτροπής. Η Έβερτον παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τη Λίγκα σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους PSR, αλλά είναι εξαιρετικά ανήσυχη για την ασυνέπεια των διαφορετικών επιτροπών, όσον αφορά τις αφαιρέσεις βαθμών που εφαρμόζονται» τονίζουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους.

Ο σύλλογος είχε κληθεί τον Ιανουάριο σε απολογία για παραβιάσεις στους PSR στα οικονομικά στοιχεία του για το διάστημα που ολοκληρωνόταν τη σεζόν 2022-23. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Premier League, οι σύλλογοι κινδυνεύουν να παραβιάσουν τους PSR, εάν καταγράψουν περισσότερα από 105 εκατομμύρια λίρες σε ζημίες στη διάρκεια τριών σεζόν ή 35 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Η Έβερτον είχε αποδεχθεί την παραβίαση των PSR για την περίοδο αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε με τη σεζόν 2021-22, έχοντας καταγράψει 124,5 εκατομμύρια λίρες σε ζημίες σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή.

Γι’ αυτή την παραβίαση ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ τιμωρήθηκε τον Νοέμβριο με αφαίρεση 10 βαθμών. Όμως, οι «μπλε» κατέθεσαν έφεση και η ποινή τους «έπεσε» στους έξι βαθμούς. Σε ανακοίνωσή της τον Ιανουάριο, η Έβερτον υπογράμμιζε ότι η πρώτη παραβίαση κάλυπτε ήδη το 75% της χρονικής περιόδου για τη δεύτερη παραβίασή τους, για την οποία είχαν ήδη τιμωρηθεί.

Η Έβερτον, η οποία ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου ζημίες 89,1 εκατομμυρίων λιρών για τη σεζόν 2022-23, ήταν ο πρώτος σύλλογος που τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών για την παραβίαση των PSR.

Μαζί της, είχε κληθεί τον Ιανουάριο σε απολογία και η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έχει τιμωρηθεί πρωτόδικα με αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της περυσινής αγωνιστικής περιόδου και έχει καταθέσει έφεση.

Μετά τη νέα αφαίρεση βαθμών στην Έβερτον, η βαθμολογία της Premier League διαμορφώνεται ως εξής:

* Η Έβερτον έχει -6 βαθμούς, ενώ έχει τιμωρηθεί πρωτόδικα και με νέα αφαίρεση 2 βαθμών.

** Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει τιμωρηθεί πρωτόδικα με αφαίρεση 4 βαθμών.

Everton drop down to 16th after a further two-point deduction for breaching Premier League financial rules 📉 pic.twitter.com/9WWZ5pQZwN

— B/R Football (@brfootball) April 8, 2024