Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6-3: Ασταμάτητος ο Χάαλαντ, σε απόγνωση ο Φέργκιουσον

Παράσταση για έναν ρόλο στο Μάντσεστερ, καθώς η Σίτι διέσυρε στο ντέρμπι της Premier Leagueτην Γιουνάιτεντ με 6-3. Χάαλαντ και Φόντεν έκαναν ό,τι ήθελαν την άμυνα των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα στο ημίχρονο και με το σκορ στο 4-0, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» να αποχωρήσουν από το γήπεδο, ενώ ο τηλεοπτικός φακός έπιασε στις εξέδρες τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να μην μπορεί να πιστέψει τα όσα έβλεπε στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, όταν μετά από εξαιρετική ανάπτυξη ο Μπερνάρντο Σίλβα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο αμαρκάριστος Φόντεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Ντε Χέα. Η Σίτι ήταν εμφανώς ανώτερη και συνέχισε να πιέζει ασταμάτητα την εστία της Γιουνάιτεντ. Στο 34΄ και μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά ο Χααλαντ πήρε την κεφαλιά, με τον Μαλάσια να διώχνει μέσα από την τελική γραμμή και τους πρωταθλητές Αγγλίας να διπλασιάζουν τα τέρματά τους.

Μάλιστα, σε ηλικία 22 ετών και 73 ημερών, ο Έρλινγκ Χααλαντ έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που σκοράρει στο πρώτο του ντέρμπι του Μάντσεστερ με τη φανέλα της Σίτι στην Premier League, μετά τον Μάριο Μπαλοτέλι τον Οκτώβριο του 2011 (21 ετών 72 ημερών).

Τρία λεπτά αργότερα (37΄), ο Γκρίλις κατέβασε την μπάλα, πάσαρε στον Ντε Μπρόινε, ο οποίος έβγαλε εκπληκτική σέντρα από τα δεξιά και ο Χααλαντ με προβολή στο δεύτερο δοκάρι, ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-0 με το 13ο φετινό του γκολ στην Premier League. Ο Χάαλαντ έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει 13 γκολ στις πρώτες 10 εμφανίσεις του στην Premier League. Ο Νορβηγός μάλιστα το έχει καταφέρει σε μόλις 8 αγώνες.

Οι γηπεδούχοι ήταν ασταμάτητοι και στο 44΄ -σε αντεπίθεση- ο Χααλαντ γύρισε την μπάλα στον Φόντεν, ο οποίος με προβολή «έγραψε» το 4-0. Μάλιστα, οι φίλοι της Γιουνάιτεντ δεν άντεξαν να δουν ολόκληρη την αναμέτρηση, αποχωρώντας από το «Έτιχαντ», κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας!

Manchester United fans are already leaving the Etihad. The first half ends 4-0 in favor of Man City. #MCIMUN pic.twitter.com/dS0WwIZPta

— DEAN FOOTBALL⚽ (@DEANFOOTBALL1) October 2, 2022