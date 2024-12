Premier League: Λίβερπουλ… με σπασμένα φρένα, 2-0 την Σίτι – Η χειρονομία του Πεπ Γκουαρντιόλα στους οπαδούς των «Reds»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι στο Anfield, με πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ που σημείωσε γκολ και ασίστ, και πλέον βρίσκεται μόνη στην κορυφή της Premier League, αφήνοντας πίσω με 9 βαθμούς Άρσεναλ και Τσέλσι.

Με πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ, η Λίβερπουλ κυριάρχησε στο Anfield, κερδίζοντας 2-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Premier League. Ο Αιγύπτιος αστέρας σέρβιρε το πρώτο γκολ στον Χάκπο και «κλείδωσε» τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 78ο λεπτό, αφήνοντας τους «reds» μόνους στην κορυφή της βαθμολογίας με διαφορά 9 βαθμών από Άρσεναλ και Τσέλσι.

Η Λίβερπουλ μπήκε δυναμικά από τα πρώτα λεπτά, πιέζοντας ασφυκτικά τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο 12ο λεπτό, ο Χάκπο βρήκε δίχτυα μετά από εξαιρετική πάσα του Σαλάχ, ο οποίος τον έβγαλε μόνο απέναντι στον τερματοφύλακα Ορτέγα για το 1-0.

Οι «πολίτες» προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Λίβερπουλ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα. Στο 77ο λεπτό, ο Λουίς Ντίας ανατράπηκε από τον Ορτέγα σε τετ-α-τετ, με τον διαιτητή Κρις Κάβανο να υποδεικνύει πέναλτι. Ο Σαλάχ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη ανεπιτυχής εμφάνιση της Μάντσεστερ Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας μία ισοπαλία και έξι ήττες, ενώ η Λίβερπουλ φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στον τίτλο της Premier League.

Η σημαντική αυτή νίκη όχι μόνο ενίσχυσε τη θέση της ομάδας του Άρνε Σλοτ στη βαθμολογία, αλλά και έδωσε αφορμή για πειράγματα στις εξέδρες προς τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ τραγουδούσαν προς τον Καταλανό τεχνικό: «Το επόμενο πρωί απολύεσαι». Ο Γκουαρδιόλα απάντησε με μια χαρακτηριστική χειρονομία, δείχνοντας έξι δάχτυλα προς την εξέδρα, υπενθυμίζοντας τις έξι κατακτήσεις του στην Premier League.

E isso aqui? 😅

A torcida do Liverpool cantava para Guardiola “you’re getting sacked in the morning” (você será demitido amanhã de manhã); Pep, então, fez o 6 com a mão em alusão aos 6 títulos ingleses conquistados com o Manchester City.pic.twitter.com/3dL3fcekqu

— O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) December 1, 2024