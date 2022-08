Premier League: Δεύτερη «γκέλα» για τη Λίβερπουλ – 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας – ΒΙΝΤΕΟ

Δεύτερη βαθμολογική απώλεια σε ισάριθμα ματς της Premier League για τη Λίβερπουλ, που νωρίς-νωρίς μένει στο -4 από τη Μάντσεστερ Σίτι (αλλά και την Άρσεναλ).

Οι «Ρεντς» παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στην Κρίσταλ Πάλας, αν και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, που ισοφάρισε αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο. Οι γηπεδούχοι δεν αξιοποίησαν τις -όχι πολλές- ευκαιρίες που δημιούργησαν και είδαν τον Ζαχά σε μία αντεπίθεση στο 32΄ να ανοίγει το σκορ. Στο 57΄ ο Ντάρβιν Νούνιες, στην παρθενική του εμφάνιση στο «Ανφιλντ», δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον Γιοακίμ Αντερσεν και αντέδρασε με… κουτουλιά στον Δανό αμυντικό, αντικρύζοντας την κόκκινη κάρτα.

Nunez sent off for Liverpool- on usa pic.twitter.com/SAZNdNOS8k

— Minnesota United Weekly (@minnuweekly) August 15, 2022