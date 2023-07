Πέθανε ο θρυλικός Φράνσις Τρέβορ – Η μεταγραφή του ενός εκατομμυρίου λιρών

Ο Τρέβορ Φράνσις, ο πρώτος στην Βρετανία ποδοσφαιριστής, του ενός εκατομμυρίου λιρών, πέθανε σε ηλικία 69 ετών, από καρδιακή προσβολή, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο θρυλικός επιθετικός «Τρέβορ Φράνσις πέθανε σε ηλικία 69 ετών. ‘Έπαθε καρδιακή προσβολή στο διαμέρισμά του στην Ισπανία σήμερα το πρωί.

“Εκ μέρους της οικογένειας, αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλους. Είμαστε όλοι πολύ αναστατωμένοι. “Ήταν ένας θρυλικός ποδοσφαιριστής αλλά και ένας εξαιρετικά καλός άνθρωπος».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Γκάρι Λίνκερ ήταν μεταξύ εκείνων που μοιράστηκαν τα αφιερώματά τους στον θρυλικό επιθετικό, με τον παρουσιαστή του Match of the Day να γράφει στο twitter: “Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα ότι ο Trevor Francis πέθανε. Ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής και αξιαγάπητος άνθρωπος. Ήταν χαρά μου να δουλεύω μαζί του τόσο στο γήπεδο όσο και στην τηλεόραση. RIP Trevor”. Ο θρυλικός τερματοφύλακας της Αγγλίας Πίτερ Σίλτον έγραψε: “Είμαι απόλυτα συντετριμμένος που έμαθα για τον παλιό μου συμπαίκτη στην ομάδα Τρέβορ Φράνσις τόσο υπέροχος κύριος ένας φίλος και μια τρομερή απώλεια”.

Ο Φράνσις Τρέβορ ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπέρμιγχαμ, στην οποία επέστρεψε αργότερα ως προπονητής και το 1979 τον απέκτησε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστές για τον οποίο ξοδεύτηκαν ένα εκατομμύριο λίρες για τη μεταγραφή του.

Με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ μεγαλούργησε, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ του αγώνα, γκολ που χάρισε στην ομάδα το Κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, το 1979, κόντρα στη Μάλμε. Ο Τρέβορ ήταν μέλος της ομάδας και την επόμενη χρονιά που επανέλαβε την επιτυχία της, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.

Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και τόσο καλά στην υγεία του και του είχε στοιχίσει ο θάνατος της συζύγου του το 2017.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ λυπάται βαθύτατα για το θάνατο του δύο φορές νικητή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, Τρέβορ Φράνσις. Ένας αληθινός θρύλος της Φόρεστ, που δεν θα ξεχαστεί ποτέ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αγγλικός σύλλογος.

