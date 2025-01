Πεπ Γκουαρντιόλα: Προβλήματα στην προσωπική του ζωή – Διαζύγιο εν όψει για τον Καταλανό τεχνικό

Δεν φαίνεται να έχει μπει καλά το 2025 για τον Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς εκτός από αγωνιστικό κομμάτι φαίνεται να έχει προβλήματα και στην προσωπική του ζωή. Κι αυτό, γιατί σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται ότι θα χωρίσει με τη σύζυγό του, Κριστίνα Σέρα μετά από τριάντα χρόνια που ήταν μαζί. Ο Καταλανός ήταν σε σχέση με τη πρώην σύζυγό του από το 1994, ενώ παντρεύτηκαν το 2014.

🚨 After 30-years of marriage, Pep Guardiola and his wife, Cristina Serra have decided to separate.

They made the decision to separate in December and asked their closest circle to not explain details to the press.

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 13, 2025