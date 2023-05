Παρί – Αζαξιό: Αποδοκιμάστηκαν ξανά Μέσι και Γκαλτιέ παρά την «πεντάρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε αυτό που ήθελε από την Αζαξιό, στο Παρίσι, επικρατώντας άνετα με 5-0, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Ligue 1 και αποσπάστηκε στους 6 βαθμούς από τη δεύτερη Λανς.

Η ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ παρατάχθηκε με τρεις επιθετικούς, κάτι που τη βοήθησε να συνδεθεί με το τέρμα. Προηγήθηκε με γκολ του Ισπανού κεντρικού μέσου Φαμπιάν Ρουίθ στο 22ο λεπτό, ενώ ο Μαροκινός δεξιός αμυντικός Ασράφ Χακίμι διπλασίασε τα τέρματα των Παριζιάνων στο 33ο λεπτό.

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε τα δύο επόμενα γκολ στο 47΄ και στο 54΄, για ν’ ακολουθήσει το αυτογκόλ του Μοχάμεντ Γιουσούφ. Στο 77ο λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο σκόρερ του δεύτερου γκολ των γηπεδούχων, Ασράφ Χακίμι, αλλά και ο Τομά Μανγκανί λόγω σύρραξης.

Ωστόσο, μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να επέστρεψε, καθώς η Παρί ήρε την τιμωρία του ύστερα από την απολογία του Αργεντινού επιθετικού, όμως ορισμένοι φίλαθλοι της ομάδας δεν άλλαξαν στάση προς τον πρωταθλητή κόσμου, αποδοκιμάζοντάς τον για ακόμα ένα παιχνίδι.

Μάλιστα, ο Λιονέλ Μέσι αποδοκιμάστηκε, αρχικά, μαζί με τον Κριστόφ Γκαλτιέ κατά την παρουσίαση της ομάδας στο «Παρκ ντε Πρενς», ενώ στη συνέχεια οι φίλαθλοι της ομάδας έδειξαν για δεύτερη φορά την δυσαρέσκειά τους την στιγμή που ο Αργεντινός άγγιξε την μπάλα όταν έγινε η σέντρα του αγώνα.

Still no ultras for PSG present at the Parc des Princes since they suspended their activities for the club.

📸 (@georgeboxall22) pic.twitter.com/Ofxzx0Cgcq

— Get French Football News (@GFFN) May 13, 2023