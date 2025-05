Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ρουμπέν Πέρεθ – Αφρικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επαφή των Πράσινων με τον Μπατουμπίνσικα

Μετά τον Μπαρτ Σένκεφελντ, ο Παναθηναϊκός «αποχαιρέτισε» ποδοσφαιρικά και τον Ρουμπέν Πέρεθ το μεσημέρι της Δευτέρας (19/5) ανακοινώνοντας το φινάλε της συνεργασίας του με τον Ισπανό αμυντικό μέσο, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος στο τέλος Ιουνίου.

Ο 36χρονος άσος, αποκτήθηκε απ’ τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2021 και μαζί με το «τριφύλλι» κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας (2022, 2024), ενώ αποτέλεσε για μία διετία κι αρχηγός της ομάδας. Την εφετινή σεζόν δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι, καθώς τέθηκε εκτός πλάνων απ’ το περασμένο καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων» ανέφερε:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ρουμπέν Πέρεθ. Ο Ισπανός μέσος εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού το 2021. Στην τετραετή παρουσία του συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας. Κατέγραψε 118 συμμετοχές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ρουμπέν, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».

Thank you, @RUBENPEREZ_4 , for your effort and dedication. Best of luck moving forward. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/TcyuLDUcvx

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 19, 2025