Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Σήμερα ο πρώτος αγώνας των «αιωνίων» για το Κύπελλο Ελλάδας – Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συγκρούονται απόψε στις 19:30 στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Ο στόχος και των δύο ομάδων είναι ξεκάθαρος: η πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού, όπου ήδη περιμένει η ΑΕΚ. Παράλληλα, το ζευγάρι Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ διεκδικεί το δικό του εισιτήριο.

Πέρσι, οι δύο «αιώνιοι» τέθηκαν αντιμέτωποι ξανά στο Κύπελλο, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στα πέναλτι μέσα στο Καραϊσκάκη. Η ρεβάνς της φετινής αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 5 Φεβρουαρίου, στο ίδιο γήπεδο.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, με τον Ρουί Βιτόρια να αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες. Ο Ντραγκόφσκι είναι τιμωρημένος, ενώ οι Ουναϊ και Γεντβάι παραμένουν τραυματίες.

Στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται οι: Λοντίγκιν, Λίλο, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο, Νταμπίζας.

Our squad list for tomorrow’s game against Olympiacos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #GreekCup #PAOOLY #Defend_The_Title pic.twitter.com/J4p67VjlF0

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 14, 2025