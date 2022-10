Παναθηναϊκός – Μονακό 80-83: Νέα ήττα για τους «Πράσινους»

Η δίχως πλάνο και ταυτότητα πρώτη περίοδος, καλύφθηκε από την εκκωφαντική εμφάνιση του Ντέρικ Ουίλιαμς στην τρίτη (σημείωσε τους 20 από τους 28 πόντους του), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 (10-27 στο 9΄), αλλά τα χαμένα ριμπάουντ και η αστοχία από τα 6.75, τον οδήγησαν στην ήττα από την Μονακό στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» είδαν τους Μονεγάσκους να περνάνε νικηφόρα με 83-80 από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, και το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 1-3. Στο 3-1 η Μονακό.

«Δήμιος» των «πράσινων» στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, ο… πρώην, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος σημείωσε σε αυτό το διάστημα τους 11 από τους 27 πόντους του, δίνοντας την ψυχολογία στη Μονακό για το «διπλό» και απογοητεύοντας το κοινό του Παναθηναϊκού.

Τα δύο πρόσωπα και το κοντράστ συναισθημάτων που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, ήταν αυτά που στοίχισαν στο «τριφύλλι», σε μία βραδιά που άρχισε με τον καλύτερο τρόπο, ανακοινώνοντας πριν το τζάμπολ την απόκτηση του Κέβιν Μπέικον.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με career high ο… θρασύς Ντέρικ Ουίλιαμς με 28 πόντους, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Ματέους Πονίτκα με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

