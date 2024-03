Ουγγαρία: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε αγώνα ράλι – Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές

Τραγωδία με τέσσερις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, εκτυλίχθηκε σε αγώνα ράλι το απόγευμα της Κυριακής (24/3), στην Ουγγαρία.

Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε πάνω σε μια ομάδα θεατών, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ των πόλεων Labatlan και Bajot κοντά στον ποταμό Δούναβη στη βορειοδυτική Ουγγαρία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της κομητείας Komárom-Esztergom.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ ασθενοφόρα και τέσσερα ελικόπτερα, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ουγγαρίας. Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλα έξι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρύτερα τραύματα.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται ένα αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του και να πέφτει πάνω σε θεατές, που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να δουν τον αγώνα.

Remember: Motorsport is dangerous. Analyze any possible angles the car may go off when crashing. pic.twitter.com/IWy9vKLzjl

The fatal accident in Hungary, resulting in the deaths of four people, can be attributed to the rally organizers’ failure to implement adequate safety protocols for protecting attendees. The organizer bears full responsibility for these tragic fatalities. https://t.co/eBSuklRlEV

— Dan Reznik (@DanReznikWSWS) March 24, 2024