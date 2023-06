Οριστικά στην Μπαρτσελόνα ο Γκιουντογκάν

Ο κύβος ερρίφθη κι ο Ιλκάι Γκιντογκάν αφήνει τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από 7 χρόνια γεμάτα από τίτλους (5 πρωταθλήματα, ένα Champions League, 2 Κύπελλα Αγγλίας, 4 Λιγκ Καπ, 2 Charity Shield) και μετακομίζει οριστικά (ως ελεύθερος) στην Μπαρτσελόνα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η συμφωνία επικυρώθηκε και με υπογραφές το απόγευμα της Τετάρτης (21/6) με τον μέχρι πρότινος αρχηγό της Σίτι να κλειδώνει τη μεταγραφή του στους «μπλαουγκράνα» αφού πέρασε και ιατρικές εξετάσεις στο Μόναχο, ανοίγοντας μία νέα σελίδα στην καριέρα του.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2026.

Η Μπαρτσελόνα μάλιστα έλαβε το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή κι απ’ την ισπανική Liga, κάτι που σημαίνει πως ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έχει εγγραφεί κανονικά στην ομάδα ως νέα προσθήκη και έχει δικαίωμα να αγωνιστεί.

