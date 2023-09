Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε έβαλε τα «ερυθρόλευκα» και επέστρεψε σπίτι του – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό προκαλώντας θύελλα ενθουσιασμού στους «ερυθρόλευκους» φιλάθλους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media της ομάδας φωτογραφίες με τον Ντανιέλ πίσω στο φαληρικό στάδιο με τη λεζάντα: «Είναι πάντα ωραίο να γυρίζεις σπίτι».

Ο ίδιος ο Ποντένσε απευθυνόμενος προς τον κόσμο του Ολυμπιακού είπε χαρακτηριστικά: «Γεια σας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο γήπεδο».

It’s always good to be back home! 🔴⚪🏟 pic.twitter.com/1qi7kgBloC

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2023