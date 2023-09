Ολυμπιακός: Επέστρεψε κι επίσημα ο Ποντένσε στον Πειραιά

«Ερυθρόλευκος» είναι και επίσημα ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έπειτα από μία τριετία στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Premier League, επιστρέφει στον Πειραιά, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες συμφώνησαν με τη Γουλβς και φέρνουν πίσω με δανεισμό ενός χρόνου τον Ντάνιελ Ποντένσε, προλαβαίνοντας μάλιστα να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα

Έτσι, ο Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί ξανά με τα ερυθρόλευκα έπειτα από τρία χρόνια, όταν και πωλήθηκε από τους Πειραιώτες στους «Λύκους» έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην πρώτη του θητεία στο Λιμάνι, ο Ποντένσε είχε 68 αγώνες με 13 γκολ και 14 ασίστ, προερχόμενος από τη Σπόρτινγκ.

🔴⚪💣💥𝐁𝐎𝐎𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌! Welcome back home, 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄! We missed you Superman! @daniel_podence

😍 pic.twitter.com/US0xZQhq1r

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2023