Ολυμπιακός: Νέα «βόμβα» με Χάμες Ροντρίγκες

Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ο 31χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός παραμένει στο ρόστερ της Αλ Ραγιάν, αλλά το τελευταίο διάστημα αναζητούσε διέξοδο για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ο Φίλαθλος, οι ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτησή του, καθώς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις τόσο με τον σύλλογο του Κατάρ όσο και με τον ατζέντη του Χάμες, Ζόρζε Μέντες.

Μάλιστα, πριν από λίγο ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η συμφωνία είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί.

«Ο Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό! Ο Κολομβιανός πετάει σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπάρχει προφορική συμφωνία για δανεισμό», έγραψε στο Twitter ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022