Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 99-83: Δεύτερη νίκη στην GBL για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στη Sunel Arena, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League (GBL), και διπλασίασε τις νίκες του στο πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν ανταγωνιστικοί και μείωσαν τη διαφορά στους έξι πόντους στα τελευταία λεπτά.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίστηκε χωρίς την παρουσία φιλάθλων, λόγω τιμωρίας, και εξασφάλισε το αποτέλεσμα πριν από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague στην Ισπανία.

Ξεχώρισε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, έχοντας 4/6 βολές, 4/7 δίποντα και 6/8 τρίποντα. Σε 23 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε επίσης ένα ριμπάουντ, τρεις ασίστ, τέσσερα κλεψίματα και ένα λάθος.

Το χρονικό της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τρίποντο του Φουρνιέ, αλλά ο Μπάρνετ απάντησε με τον ίδιο τρόπο, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Οι Νετζήπογλου και Βεζένκοβ έδωσαν προβάδισμα έξι πόντων στους Πειραιώτες με δύο εύστοχα τρίποντα, προτού ο Κολοσσός ισοφαρίσει σε 9-9, στο 6:55 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν στη συνέχεια έξι αναπάντητους πόντους και προηγήθηκαν με 15-9. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 20-19, χάρη σε δίποντο του Κρούζερ και τρίποντο του Τσιακμά. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 27-22.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Κολοσσός μείωσε σε 29-27 με τρίποντο του Κρούζερ και δίποντο του Μπάρνετ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και αύξησαν τη διαφορά στους οκτώ πόντους (39-31), ενώ ο Πάπας κράτησε τους Ροδίτες σε επαφή με δύο διαδοχικά τρίποντα.

Με καλάθι του Χολ και τρίποντο του Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός απέκτησε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (46-35), περίπου τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 54-41, έπειτα από τρίποντο του Μοντέρο στην εκπνοή.

Η αντίδραση του Κολοσσού και το καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ αύξησαν το προβάδισμα του Ολυμπιακού, με τον Καμπερίδη να απαντά με τρίποντο για το 58-44. Ο Χάρις με εύστοχες βολές μείωσε σε 62-49, αλλά οι Νετζήπογλου και Βεζένκοβ σκόραραν στη συνέχεια για το 66-49, στο 5:45 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Κολοσσός περιόρισε τη διαφορά στους 11 πόντους (70-59) με καλάθι του Καράμπελα, πριν ο Φουρνιέ ευστοχήσει σε τρίποντο για το 73-59. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την προσπάθειά τους και με επιμέρους σκορ 8-1 πλησίασαν στους επτά πόντους. Ωστόσο, ένα τρίποντο του Μοντέρο διαμόρφωσε το 77-67, με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο, ο Γουίλις ευστόχησε από τα 6,75 μέτρα, ενώ οι Χολ και Μοντέρο απάντησαν με μία βολή ο καθένας, διαμορφώνοντας το 79-70. Οι Ροδίτες παρέμειναν κοντά στο σκορ και, με δίποντο του Μάνιον και εύστοχη βολή του Άπσον, μείωσαν σε 85-79, με 4:20 να απομένουν για τη λήξη.

Στο σημείο αυτό, ο Ολυμπιακός αύξησε την επιθετική του παραγωγικότητα και περιόρισε τις δυνατότητες του Κολοσσού να διεκδικήσει τη νίκη. Με επιμέρους σκορ 11-2, από το 2:56 έως το 1:21 πριν από το τέλος, οι Πειραιώτες ανέβασαν τη διαφορά στους 16 πόντους (96-80).

Στα τελευταία λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο και διαμόρφωσαν το τελικό 99-83, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83.