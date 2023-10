Ολυμπιακός – Γουέστ Χαμ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων – ΦΩΤΟ

Την πρωτοπόρο του πρώτου ομίλου του Europa League Γουέστ Χαμ, φιλοξενεί ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», σήμερα (26/10) στις 19.45.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα των Πειραιωτών.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Γουέστ Χαμ! / Our line-up for today’s match against West Ham United!#Olympiacos #UEL #OLYWHU pic.twitter.com/CbGDwcjjv1

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2023