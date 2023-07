Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκοι» οι Ιμπόρα και Κίνι – ΦΩΤΟ

Παίκτες του Ολυμπιακού είναι και με τη… βούλα εδώ και λίγη ώρα ο Βιθέντε Ιμπόρα και ο Κίνι, οι οποίοι υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και ανακοινώθηκαν από τους «ερυθρόλευκους».

Ο 35χρονος Ισπανός μέσος, Βιθέντε Ιμπόρα, ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λεβάντε και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του την περίοδο 2007-08. Μετά από 225 συμμετοχές στην ομάδα από τη Βαλένθια (εκ των οποίων 97 στη La Liga και 12 στο Europa League), μετακόμισε το 2013 στη Σεβίλη, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, έγινε αρχηγός της ομάδας, κατέκτησε τρία διαδοχικά EuropaLeague (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) και πραγματοποίησε συνολικά 173 εμφανίσεις, με απολογισμό 30 γκολ.

Τον Ιούλιο του 2017 πήρε μεταγραφή στη Λέστερ, με την οποία έκανε 37 συμμετοχές και πέτυχε τέσσερα γκολ. Τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε για 4,5 χρόνια στη Βιγιαρεάλ, η οποία τον αγόρασε από τη Λέστερ. Σε 104 συμμετοχές σημείωσε πέντε γκολ και κατέκτησε το Europa League της σεζόν 2020-2021. Τον Ιούλιο του 2022 επέστρεψε στη Λεβάντε ως δανεικός, κλείνοντας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με 43 συμμετοχές και δύο γκολ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σημαντικής του καριέρας έχει καταγράψει 296 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχει αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια στην Premier League και σε 65 σε Champions League, Europa League και UEFA Super Cup.

Ο Κίνι ή Χοακίν Χοσέ Μαρίν Ρουθ, όπως είναι το κανονικό όνομά του, είναι 34 ετών και καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ. Γεννήθηκε στην Κόρδοβα και σε μικρή ηλικία αγωνίστηκε στις Σένεκα, Αντεκέρα και Λουθένα, ενώ τη διετία 2012-2014 πέρασε από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, την Καστίγια.

Το 2014 υπέγραψε στη Ράγιο Βαγεκάνο, με την οποία σε τρεις σεζόν αγωνίστηκε σε 77 παιχνίδια. Από το 2017 μέχρι και την περασμένη σεζόν έπαιξε στη Γρανάδα, με συνολικό απολογισμό 142 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 104 αγώνες στη La Liga. Προέρχεται από «γεμάτη» σεζόν (31 συμμετοχές), κατά την οποία βοήθησε τη Γρανάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και την επάνοδο στη La Liga.

🔴⚪️↔ Μέλος της οικογένειας του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 ο Κίνι! Καλώς όρισες! / @Quini17 is a member of the 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 family! Welcome!

