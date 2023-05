Ολυμπιακός: Δείτε την «βόμβα» του Κώστα Σλούκα που «σκότωσε» την Φενέρμπαχτσέ – ΒΙΝΤΕΟ

Με μία τρίποντη «βόμβα» σε νεκρό χρόνο, ο Κώστας Σλούκας έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Με το «break» αυτό οι Ερυθρόλευκοι ανέκτησαν το προβάδισμα στη σειρά (2-1) των πλέι οφ της Euroleague. Την προσεχή Παρασκευή, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για το Final-4 του Κάουνας.

Me 3,9 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήψη και με την Φενέρ στο +2, o Κώστας Σλούκας πήρε την μπάλα ξεμαρκαρίστηκε και πέτυχε ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο, δίνοντας μία τεράστια νίκη στον Ολυμπιακό.

Δείτε την «βόμβα» του Κώστα Σλούκα

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!

WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2023