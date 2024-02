Ολυμπιακός: Αποσύρει την φανέλα του Γιώργου Πρίντεζη στις 6 Σεπτεμβρίου

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023, η ΚΑΕ Ολυμπιακός οργάνωσε τη “Night of a Legend” και απέσυρε τη φανέλα με το Νο7, αυτή που φορούσε ο θρυλικός αρχηγός της Βασίλης Σπανούλης, recordman σε πολλές στατιστικές κατηγορίες στην Ιστορία της Euroleague και νυν Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής.

Όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Ολυμπιακός, στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024… έρχεται η ώρα του Γιώργου Πρίντεζη. Η ομάδα του Πειραιά θα αποσύρει τη φανέλα με το Νο 15 του πάουερ φόργουορντ που χάρισε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία των «ερυθρόλευκων», με το… πεταχτάρι του το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η φανέλα με το Νο15 του «Αη Γιώργη» θα ίπταται στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από τις 6 Σεπτεμβρίου και θα είναι η δεύτερη μόλις φανέλα που αποσύρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς πρώτη ήταν αυτή του “Kill-Bill”.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός περίμενε ν’ ανακοινώσει την ευχάριστη αυτή είδηση ανήμερα των 39ων γενεθλίων του Γιώργου Πρίντεζη… ένα δώρο προς τον παίκτη που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φιλάθλους Πειραιωτών.

Με βίντεο δε που ανήρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα Social Media, η ΚΑΕ… απαθανάτισε τη στιγμή που ο Πρίντεζης παρέλαβε αυτή τη μοναδική πρόσκληση από την ομάδα της… καρδιάς του.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«“ Life’s most precious moments are the ones engraved in our memories.” («Οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι εκείνες που χαράσσονται στην μνήμη μας»).

Στο άκουσμα του ονόματος του Γιώργου Πρίντεζη το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όλων, είναι το πεταχτάρι στην Κωνσταντινούπολη, με το οποίο «χάρισε» το δεύτερο Ευρωπαϊκό στον Θρύλο και τον επανάφερε -μετά από χρόνια- στην κορυφή της Ευρώπης. Ωστόσο, ο «Πρι» είναι πολλά περισσότερα από μία στιγμή…

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024 η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει με μια ξεχωριστή γιορτή, τον σπουδαίο αθλητή, τον μεγάλο αρχηγό, τον γνήσιο Ολυμπιακό, Γιώργο Πρίντεζη, αναρτώντας στον ουρανό του ΣΕΦ για πάντα τη φανέλα με το Νο15.

Μείνετε συντονισμένοι…».