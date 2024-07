Ολυμπιακοί Αγώνες: Η FIBA ανήρτησε εικαστικό με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να κρατά την ελληνική σημαία… ανάποδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα είναι οι σημαιοφόροι της Ελλάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι.

Ο αστέρας των Μπακς επιλέχθηκε ομόφωνα στην ψηφοφορία, ενώ η Ντρισμπιώτη επικράτησε των Σάκκαρη, Πλευρίτου και Πλατανιώτη.

Μάλιστα, η FIBA προχώρησε σε μία πολύ όμορφη ανάρτηση, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία.

Ωστόσο, στο εικαστικό που δημιούργησαν η ελληνική σημαία έχει τοποθετηθεί… ανάποδα.

Δείτε την ανάρτηση:

Λίγες ώρες αργότερα, η FIBA απέσυρε την ανάρτησή της πριν την ανεβάσει ξανά, αλλά… σωστά αυτή τη φορά.

Giannis Antetokounmpo will be 🇬🇷 Greece’s flag bearer at #Paris2024! pic.twitter.com/bRJ7GOx4CU

— FIBA (@FIBA) July 10, 2024