Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 – Ρέιβεν Σόντερς: Το non-binary άτομο με την ψυχή υπερήρωα, προκρίθηκε στον τελικό της σφαιροβολίας – Γιατί παίζει με μάσκα και έχει ως alter ego τον Χάλκ

Όσοι παρακολούθησαν σήμερα, Πέμπτη 8 Αυγούστου, τα προκριματικά της σφαιροβολίας γυναικών των Αγώνων στο Παρίσι, ενδεχομένως να απορήσαν με τη μασκοφόρο αθλήτρια που προκρίθηκε στον τελικό και να αναρωτήθηκαν «ποια είναι αυτή;». Φορώντας μια μάσκα full face, χωρίς να μπορεί να διακρίνει ο κόσμος τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το Ρέιβεν Σόντερς τράβηξε για ακόμα μια φορά τα βλέμματα επάνω του – για καλούς λόγους.

Το Σόντερς, που αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary άτομο και χρησιμοποιεί την αντωνυμίες «they/them» (αυτό/αυτοί), γνωστό για το μοναδικό του στυλ και την εντυπωσιακή του παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους, προκρίθηκε στον τελικό της σφαιροβολίας με μια βολή στα 18,62 μέτρα, η οποία το κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες. Όμως, δεν είναι μόνο οι επιδόσεις του που τραβούν την προσοχή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενσαρκώνει το alter ego του, τον υπερήρωα «Χαλκ».

Now you see me… American shot-putter Raven Saunders likes to wear a mask while competing – it’s quite a look. 🎭#bbcolympics #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/GbwCqyTMOH — BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2024

Ο Χαλκ ως alter ego

Η περσόνα του Χαλκ έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της αγωνιστικής ταυτότητας του. Με πράσινα και μοβ μαλλιά, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό μαύρο full face και τα γυαλιά ηλίου, εμφανίζεται στη σφαιροβολία ως μια φιγούρα που θυμίζει τον σούπερ ήρωα της Marvel. Όπως έχει εξηγήσει στο παρελθόν, αυτό τον βοηθά να διοχετεύει την ένταση και τα συναισθήματά, επιτρέποντάς του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγώνων με απόλυτη συγκέντρωση και τη δύναμη που απαιτείται.

Έχει επίσης παραδεχθεί ότι η περσόνα του Χαλκ τού επιτρέπει να «μεταμορφώνεται» κατά τη διάρκεια των αγώνων, αφήνοντας πίσω την τυπική προσωπικότητα της καθημερινότητας και υιοθετώντας μια πιο σκληρή και αφοσιωμένη προσέγγιση στο άθλημα. Αυτή η «διπλή ταυτότητα» δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται βαθιά με την ψυχική υγεία και την προσπάθειά του να διαχειρίζεται τα έντονα συναισθήματα που βιώνει προκειμένου να πετύχει υψηλές επιδόσεις.

YOU CAN’T SEE ME 🎭

Raven Saunders in the city of fashion, it was sure to be iconic 💫

–

Raven Saunders dans la ville de la mode, ça ne pouvait qu’être iconique 💫 📸 Getty / Patrick Smith#Paris2024 pic.twitter.com/khld7T5azB — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024



«Στην αρχή, όπως και ο Χαλκ, δυσκολευόμουν να ξεχωρίσω τα δύο, δυσκολευόμουν να ελέγξω πότε έβγαινε ο Χάλκ και πότε δεν έβγαινε», είχε δηλώσει στο Yahoo Sports το 2021. «Αλλά μέσα από την πορεία μου, ειδικά όταν ασχολήθηκα με την ψυχική υγεία και τέτοια πράγματα, έμαθα πώς να διαχωρίσω τις καταστάσεις, με τον ίδιο τρόπο που ο Μπρους Μπάνερ έμαθε να ελέγχει τον Χαλκ, έμαθε πώς να αφήνει τον Χαλκ να βγαίνει τις σωστές στιγμές και με αυτόν τον τρόπο του έδινε και ένα σημάδι ψυχικής ηρεμίας. Αλλά όταν ο Χαλκ έβγαινε, ο Χαλκ έσπαγε ό,τι έπρεπε να σπάσει».

Olympic fans left confused as Raven Saunders wears a bizarre mask and shades combination for the shot put event – but ‘The Hulk’ has revealed the powerful reason behind it https://t.co/kVcdZLoM8Z pic.twitter.com/NotDHFJCeD — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2024

Η non-binary ταυτότητα φύλου και o ακτιβισμός

Με ισχυρή παρουσία και στον τομέα του ακτιβισμού, το Ρέιβεν Σόντερς δεν ξεχωρίζει μόνο για τις επιδόσεις στο άθλημα της σφαιροβολίας. Ως μη δυαδικό άτομο (non-binary), χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες αυτοπροσδιορισμού «they/them» και έχει αναδειχθεί σε σύμβολο για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες που έχει δώσει με την ψυχική υγεία και έχει υπογραμμίσει τη σημασία της θεραπείας και της αυτοφροντίδας.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, έκανε αίσθηση όταν, κατά τη διάρκεια της απονομής του ασημένιου μεταλλίου της, σήκωσε τα χέρια και σχημάτισε ένα «Χ» με τους καρπούς. Αργότερα εξήγησε ότι το «Χ» συμβολίζει τη διασταύρωση όλων των καταπιεσμένων ανθρώπων, ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αντίστασης που βρήκε απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ξεκίνησε έρευνα για το συμβολικό «Χ» που σχημάτισε στην απονομή των μεταλλίων στην Τόκιο, όπου είχε απαγορευτεί η διαμαρτυρία από τους αθλητές στο βάθρο, δεν τιμωρήθηκε.

U.S. athlete Raven Saunders took silver in the women’s shot put on Saturday. She then used her moment on the Olympic podium to raise her arms into an X. Saunders says the gesture symbolized ‘the intersection of where all people who are oppressed meet,’ per the AP. pic.twitter.com/c0m1a8Zc4d — NowThis Impact (@nowthisimpact) August 2, 2021



Εκτός από την ακτιβιστική δράση για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, υποστηρίζει ένθερμα τους αθλητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τα θέματα που αντιμετώπισε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών σκέψεων. Επιπλέον, έχει υπογραμμίσει τη σημασία της αναζήτησης για παροχή βοήθειας και την ανάγκη να σπάσει το στίγμα που περιβάλλει τα ψυχικά νοσήματα, ιδιαίτερα στις μαύρες κοινότητες.

Η διαδρομή στον αθλητισμό και η δεύτερη ευκαιρία

Γεννήθηκε στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Ιλινόις πριν μεταφερθεί στο Ole Miss, όπου κέρδισε δύο τίτλους NCAA στη σφαιροβολία το 2015 και το 2016. Συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 στο Ρίο, και στη συνέχεια κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Τόκιο.

Το 2023, έχασε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λόγω ενός 18μηνου αποκλεισμού που επιβλήθηκε για τρεις «αποτυχημένες δηλώσεις παρουσίας» σε ελέγχους ντόπινγκ. Ο αποκλεισμός έληξε τον Φεβρουάριο του 2024, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στους Αγώνες του Παρισιού για να διεκδικήσει ξανά μια θέση στο βάθρο.

Το Ρέιβεν Σόντερς, με την προσωπικότητά, την αθλητική του αξία και την ακτιβιστική του δράση, δεν είναι απλώς μια «φιγούρα» του αθλητισμού, αλλά ένα σύμβολο δύναμης, αντοχής και αλληλεγγύης, που χρησιμοποιεί τη φωνή του για να εμπνεύσει και να δώσει κουράγιο σε όσους το χρειάζονται.