Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Σίντυ Ενγκάμπα είναι η πρώτη πρόσφυγας Ολυμπιονίκης – Οι μάχες που έδωσε εκτός ρίνγκ για τη σεξουαλικότητά της

Την Κυριακή, η πυγμάχος Σίντυ Ενγκάμπα (Cindy Ngamba) έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια που κέρδισε μετάλλιο για την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων. Η νίκη της Ενγκάμπα επί της Γαλλίδας Νταβίνα Μισέλ στην κατηγορία των 75 κιλών, όχι μόνο της έδωσε μια θέση στα ημιτελικά της πυγμαχίας, αλλά της εξασφάλισε επίσης τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο.

Οι φιλοδοξίες της, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. «Ελπίζω να μπορέσω να αλλάξω το χρώμα του μεταλλίου μου στον επόμενο αγώνα μου», δήλωσε η Ενγκάμπα. «Σημαίνει τα πάντα για μένα. Είμαι απλώς ένας άνθρωπος, όπως κάθε άλλος πρόσφυγας και αθλητής σε όλο τον κόσμο».

«Είμαι τόσο ευγνώμων», δήλωσε στο Eurosport μετά τον αγώνα της με τη Μισέλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. «Είμαι πανευτυχής, είχα την ομάδα των προσφύγων μου, το κοινό, την ομάδα της Γαλλίας και του Παρισιού και όλους τους συγγενείς που ήρθαν να με υποστηρίξουν. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό».

Η πορεία της προς τη νίκη

Η πορεία της Ενγκάμπα μέχρι τον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 σημαδεύτηκε από μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Μετά από έναν αμφίρροπο πρώτο γύρο, κυριάρχησε στον δεύτερο και τον τρίτο γύρο, κερδίζοντας με 5-0 τη Μισέλ. Η νίκη αυτή θα τη φέρει αντιμέτωπη με την Ατεΐνα Μπάιλον από τον Παναμά, την Πέμπτη 8 Αυγούστου.

Τον Μάιο, η Σίντυ Ενγκάμπα έγινε η πρώτη πρόσφυγας αθλήτρια που προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πυγμαχία κερδίζοντας ένα τουρνουά στην Ιταλία, ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς προκρίθηκε στο Παρίσι και δεν επιλέχθηκε.

Η άρνηση της Βρετανίας για την υπηκοότητα

Η ζωή της Ενγκάμπα δεν ήταν πάντα ευχάριστη – κυρίως ήταν γεμάτη προκλήσεις. Μεγαλώνοντας στην Αγγλία, διακρίθηκε στην πυγμαχία, κερδίζοντας εθνικούς τίτλους και την εκτίμηση του Διευθυντή Επιδόσεων της βρετανικής ομάδας πυγμαχίας, Ρομπ Μακ Κράκεν, ο οποίος την χαρακτηρίζει ως «μέλος της οικογένειας». Όμως, παρά τις επιτυχίες της, η Ενγκάμπα έχει απορριφθεί για τη βρετανική υπηκοότητα, γεγονός που την εμπόδισε να εκπροσωπήσει τη Βρετανία στους Αγώνες, και συνεχίζει να μάχεται για να της χορηγηθεί βίζα. Παρ’ όλα αυτά, εκπροσωπεί περήφανα την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων, ενώ ήταν ο σημαιοφόρος της κατά την Τελετή Έναρξης.

Athletes of the Refugee Olympic Team on the River Seine during the opening ceremony in Paris, led by flag bearers Cindy Ngamba and Yahya Al Ghotany, who is from Syria Follow live updates from the #Olympics: https://t.co/lnY3qKCFDx pic.twitter.com/FQoxqTWQb7 — The National (@TheNationalNews) July 26, 2024



«Για μένα, το να είσαι πρόσφυγας είναι μια ευκαιρία που σου αλλάζει τη ζωή», αναφέρεται ότι έχει δήλωσει στην επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων. «Πολλοί πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο έχουν πολλές δυνατότητες, αλλά δεν οι πόρτες δεν είναι ανοιχτές γι’ αυτούς. Είναι μια μεγάλη οικογένεια, σε όλο τον κόσμο.»

Η μεγάλη μάχη της εκτός ρiνγκ

Στα 18 της, αυτοπροσδιορίστηκε ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, γεγονός που την εμποδίζει να επιστρέψει στη Καμερούν, όπου η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη. «Είναι παράνομο να είσαι γκέι στη χώρα μου, οπότε αν με έστελναν πίσω, θα μπορούσα να φυλακιστώ» είχε πει. Πηγαίνοντας στην Αγγλία ως πρόσφυγας, σε ηλικία 11 ετών, ήταν σωτήριο για εκείνη.

Cameroonian-born boxer Cindy Ngamba is lesbian. She cannot return to Cameroon because homosexuality is outlawed in the country. pic.twitter.com/0Ug3FCT8PC — MaderPerci 🏳️‍🌈 (@PerciCen) August 5, 2024



Αναφερόμενη στις πρώτες της μέρες στην Αγγλία, η Ενγκάμπα θυμάται: «Είχα δυσκολίες όταν μετακόμισα στην Αγγλία, καθώς από μια χαρούμενη παιδική ηλικία στην Καμερούν έγινα ένας εσωστρεφής άνθρωπος, καθώς μάθαινα αγγλικά και προσαρμοζόμουν στη νέα μου ζωή.» Η Ενγκάμπα βρήκε παρηγοριά και «καταφύγιο» στην πυγμαχία και στην Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων. «Είχα την οικογένειά μου και την ομάδα μου δίπλα μου κάθε μέρα. Η ομάδα προσφύγων με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες.»

Οι επιτυχίες της στη πυγμαχία και οι σπουδές

Σπούδασε εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπόλτον και έχει κερδίσει Βρετανικά Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες βάρους, μια επίδοση που είχε επιτευχθεί μόνο από την Ολυμπιονίκη Νατάσα Τζόνας. Το 2023, κέρδισε ένα τουρνουά Bocskai στην Ουγγαρία και συμμετείχε στην κατηγορία κάτω των 75 κιλών για την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023.

Εμπνέοντας μια παγκόσμια κοινότητα

Η νίκη της Ενγκάμπα είναι ένα φάρος ελπίδας για τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υπάρχουν 117,3 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα παγκοσμίως. Η Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων, που έκανε το ντεμπούτο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, έχει μεγαλώσει, με την ομάδα του Παρισιού 2024 να είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα, με 37 αθλητές να συμμετέχουν σε 12 αθλήματα.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, έχει επαινέσει την ομάδα, λέγοντας ότι «στέλνει ένα σπουδαίο μήνυμα για το τι προσφέρουν οι πρόσφυγες στην Ολυμπιακή κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα.»

Η ιστορική νίκη της Ενγκάμπα είναι απόδειξη της αντοχής και των δυνατοτήτων των προσφύγων. «Συνεχίστε να πιστεύετε στον εαυτό σας, μπορείτε να πετύχετε ό,τι βάλει το μυαλό σας», δήλωσε η Ενγκάμπα.

Καθώς η Ενγκάμπα προετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα της, η ιστορία και το μετάλλιο της θα συνεχίζει να εμπνέει. Η αποφασιστικότητα και το θάρρος της δεν έχουν μόνο εξασφαλίσει μια θέση στην Ολυμπιακή ιστορία, αλλά και ανέδειξαν τη δύναμη και τις δυνατότητες των προσφύγων παγκοσμίως.