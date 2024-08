Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Αλίσα Νιούμαν πήρε μετάλλιο και το γιόρτασε κάνοντας twerk – Ποια είναι η αθλήτρια-σταρ του OnlyFans

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι μας έχουν προσφέρει αρκετές αξέχαστες στιγμές και η Αλίσα Νιούμαν από τον Καναδά, μία από τις πιο όμορφες αθλήτριες της διοργάνωσης, μόλις πρόσθεσε μία ακόμη στη σχετική λίστα.

Λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο τελικό του άλματος επί κοντώ γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στο Σταντ ντε Φρανς, η 30χρονη άρχισε να τρέχει προς το πλήθος πριν σταματήσει για λίγο κάνοντας twerk. Ένα σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές στις πρώτες τρεις ώρες από τη δημοσίευσή του – αργότερα «κατέβηκε» από την πλατφόρμα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.

Το τελικό άλμα της Νιούμαν, στα 4.85 μ., έθεσε επίσης ένα νέο Καναδικό ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ. Το χάλκινο μετάλλιο ήταν το πρώτο της Ολυμπιακής της καριέρας.

Η ίδια δήλωσε στην εκπομπή του CBC μετά την απονομή: «Είμαι συνεχώς τραυματισμένη αλλά ποτέ δεν τα παρατάω. Ποτέ δεν σταματώ. Ξέρω ότι είμαι μια από τις καλύτερες στον κόσμο και απόψε το απέδειξα».



Η Ολυμπιονίκης από το Οντάριο στον Καναδά, ξεπέρασε το ίδιο ύψος με την αντίπαλό της Κέιτι Μουν, η οποία όμως έκανε ένα άκυρο άλμα λιγότερο από τη Νιούμαν και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

