Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Tραυματισμός-σοκ για τον Λαμέχα Γκίρμα στα 3.000μ. – Απομακρύνθηκε με φορείο και χωρίς τις αισθήσεις του  – ΒΙΝΤΕΟ

Με φορείο και χωρίς τις αισθήσεις του απομακρύνθηκε από το «Σταντ ντε Φρανς» ο Λαμέχα Γκίρμα, έπειτα από τραυματισμό σοκ που είχε κατά την κατά τη διάρκεια του τελικού των 3.000 μ. στιπλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

καΟ κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ σκόνταψε στο τελευταίο εμπόδιο και έπεσε άσχημα στο ταρτάν. Ο Γκίρμα έμεινε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ συναθλητές του τον προσπερνούσαν ολοκληρώνοντας την κούρσα.

Γιατροί έτρεξαν κοντά του και του τοποθέτησαν στήριγμα λαιμού, ενώ χρειάστηκε φορείο για να απομακρυνθεί από το γήπεδο. Ο Γκίρμα στην συνέχεια μεταφέρθηκε στις ιατρικές εγκαταστάσεις του σταδίου.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο του Παρισιού, όπου ανέκτησε τις αισθήσεις του κατόπιν υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

«Μετά την πτώση του στα 3.000 μέτρα στιπλ, ο Λαμέχα Γκίρμα έλαβε άμεση φροντίδα από τις ιατρικές ομάδες», ανέφεραν οι διοργανωτές του σε δήλωση, σύμφωνα με τον The Guardian. «Οι σκέψεις μας είναι μαζί του και του στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση».

Coach Teshome Kebede said “Lamecha Girma is in good condition.” pic.twitter.com/EUDb06pc65

— Aman (@angasurunning) August 8, 2024