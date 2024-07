Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ – Το έκανε Νοτιοκορεάτισσα στην τοξοβολία – ΦΩΤΟ

Αν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα, ήδη έγινε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ.

«Δράστης» η Νοτιοκορεάτισσα, Λιμ Σιγεόν, που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στην τοξοβολία.

Η 21χρονη αθλήτρια κατέγραψε ιστορική επίδοση στην πρώτη της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς σημείωσε 694 πόντους στη βαθμολογία της και το ανώτερο όριο που θα μπορούσε να φθάσει είναι οι 720. Έτσι, ξεπέρασε την συμπατριώτισσά της Τσαγιούνγκ Κανγκ, η οποία είχε συγκεντρώσει 691 βαθμούς και είχε στην κατοχή της το παγκόσμιο ρεκόρ από το 2019.

«Είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και θέλω να δώσω τα πάντα. Προετοιμάστηκα για αυτό, προσπάθησα να το απολαύσω και μετά ακολούθησε το αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νοτιοκορεάτισσα αθλήτρια μετά το τέλος του αγώνα της.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

The first #WorldRecord of #Paris2024. 🎉

Lim Si-hyeon 🇰🇷 shoots 694 out of a possible 720 to secure a new world best. 🎯#Archery | #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/DcyFQ2o7M9

— The Olympic Games (@Olympics) July 25, 2024