Ο Salt Bae έφαγε πόρτα από το US OPEN Cup

Ο Salt Bae μετά την… τουλάχιστον περίεργη συμπεριφορά του στο Μουντιάλ, αποκλείστηκε από τον μεγάλο τελικό του US OPEN.

Το US Open Cup, με tweet την Τρίτη απαγόρευσε στον διάσημο σεφ να παρευρεθεί.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final

