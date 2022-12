Salt Bae: Έγιναν… Τούρκοι με τον Τούρκο «χασάπη» που άγγιξε το τρόπαιο και τον Μέσι

Πρόσωπο των ημερών έχει γίνει για τους λάθους λόγους, ο Τούρκος χασάπης – μάγειρας, Salt Bae. Ο διάσημος μάγειρας με το αλάτι προσπάθησε να κλέψει λίγη από την δόξα από τον Λιονέλ Μέσι και των συμπαικτών του κάνοντας… Τούρκους τους χρήστες των social media.

Ο Τούρκος «χασάπης» βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ και μετά τον αγώνα και τη νίκη της Αργεντινής έσπευσε να βγει φωτογραφία, εντός του αγωνιστικού χώρου, με τον Μέσι, την οποία και δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram. Αυτό από ότι φαίνεται όμως δεν ήταν η μόνη… παρενόχληση του Salt Bae.



Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τους παίκτες της Αργεντινής να πανηγυρίζουν ενώ ο Salt Bae είναι πίσω από τον Μέσι και προσπαθεί να του αποσπάει την προσοχή. Ο Μέσι τον κοιτάζει, αλλά αδιαφορεί και συνεχίζει, φανερά ενοχλημένος, τους πανηγυρισμούς. Τότε, ο Τούρκος σεφ τον τραβά από το χέρι αλλά ο Μέσι συνεχίζει να τον αγνοεί ενώ του ρίχνει και απαξιωτικά βλέμματα.

O Τούρκος σε μία προσπάθεια του να αμβλύνει τις εντυπώσεις δημοσίευσε χθες 20 Δεκεμβρίου ένα παλαιότερο βίντεο που είναι μαζί με το Μέσι. Το μόνο που κατάφερε ήταν να εξοργίσει ακόμα περισσότερο τους χρήστες του Instagram.

«Ένα βίντεο από το 2018 δεν θα σε σώσει, φίλε», του λέει ένας ακόλουθός του και του ζητάει να κοντρολάρει τον εγωισμό του. «Προσπάθησες με το ζόρι να παρέμβεις και ο Μέσι σου έδειξε τα όριά σου. Σήκωσες το τρόπαιο σαν να ήσουν μέρος της ομάδας και δάγκωσες τα μετάλλιά τους. Πρέπει να ξέρεις τα όριά σου φίλε», σχολιάζει ένας άλλος. «Τώρα προσπαθείς να μας πείσεις ότι είστε φίλοι», προσθέτει ακόμη ένας follower του Τούρκου σεφ.

Ο Τούρκος σεφ δεν σταμάτησε εκεί. Δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από τον πανηγυρισμούς εντός του γηπέδου στον λογαριασμό του στο Instagram, γεγονός που οδήγησε σε περισσότερες αντιδράσεις. Στις φωτογραφίες, φαίνεται να κρατάει το τρόπαιο ολομόναχος, να ποζάρει με τους παίκτες της Αργεντινής και να δαγκώνει κάποια από τα μετάλλια των πρωταθλητών.

Fcking absurd. Who let Saltbae out on the pitch? Saw a bunch of photos of him HOLDING the World Cup trophy, and even a picture of him biting on a medal. Atleast Messi knew not to give that guy trying to make THEIR moment about HIM any attention. Desperately grabbing Messi https://t.co/CJzyHZXFes pic.twitter.com/25K4i1k0Ge

— André Noruega (@AndreOstgaard) December 18, 2022