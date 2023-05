Ο Ράφαελ Ναδάλ αποσύρθηκε από το Roland Garros – Το μήνυμα των διοργανωτών του γαλλικού Open στον Ισπανό

Ο Ράφαελ Ναδάλ γνωστοποίησε σήμερα ότι απέσυρε τη συμμετοχή του από το Roland Garros.

Ο 36χρονος Ισπανός τενίστας, ο οποίος έχει κατακτήσει 14 φορές το τρόπαιο στο χωμάτινο τουρνουά Grand Slam, έκανε τη σχετική ανακοίνωση στην ακαδημία του, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τη φημισμένη διοργάνωση της γαλλικής πρωτεύουσας για πρώτη φορά από το ντεμπούτο του, το 2005. Υπενθυμίζεται ότι ο θρύλος του αθλήματος δεν έχει αγωνιστεί από τον Ιανουάριο, όταν έλαβε μέρος στο Αυστραλιανό Open, όπου τραυματίστηκε στο αριστερό ποδι. Ο Ναδάλ και το επιτελείο του ανέμεναν ότι η περίοδος αποθεραπείας του θα κρατούσε 6-8 εβδομάδες, ωστόσο ο Ισπανός δεν έχει επιστρέψει στη δράση.

«Η εξέλιξη του τραυματισμού που υπέστην στην Αυστραλία δεν έχει πάει όπως θα ήθελα. Έχω χάσει στόχους στη διαδρομή και το Roland Garros γίνεται αδύνατο» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή δεν θα είμαι σε θέση να βρεθώ στο Roland Garros. Με αυτό που είναι αυτό το τουρνουά για μένα, μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολ είναι. Δεν έχω πρόθεση να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τους επόμενους μήνες». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το 2024 θα είναι η τελευταία χρονιά στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα 14 τρόπαια που έχει κατακτήσει στο Roland Garros, ο Ναδάλ έχει ρεκόρ 112 νίκες-3 ήττες στις 18 συμμετοχές του στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του απόλυτου 14-0 σε τελικούς. Πέρυσι στο Παρίσι, νίκησε στον τελικό τον Κάσπερ Ροούουντ και έφτασε τους 22 τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ, μια συγκομιδή την οποία έχει «ισοφαρίσει» πλέον ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ράφαελ Ναδάλ, οι διοργανωτές του γαλλικού Open έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσω twitter, αναφέροντας ότι ελπίζουν να δουν «την επόμενη χρονιά στο Παρίσι» τον 36χρονο Ισπανό.

«Ράφα, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση. Σίγουρα θα μας λείψεις στο φετινό Roland Garros. Φρόντισε τον εαυτό σου, για να επιστρέψεις πιο δυνατός στα κορτ. Ελπίζουμε να σε δούμε του χρόνου στο Παρίσι» έγραψαν στο twitter.

Rafa,

We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023