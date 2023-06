Νόβακ Τζόκοβιτς: Κατέκτησε το Roland Garros και έγινε ο θρύλος… των θρύλων με 23 Grand Slam – BINTEO

Ο θρύλος… των θρύλων του τένις ονομάζεται Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο τεράστιος αυτός αθλητής έγραψε σήμερα στο Philippe Chatrier του Παρισιού το όνομά του με χρυσά γράμματα στην Ιστορία του αθλήματος, όντας ο κορυφαίος όλων των εποχών σε κατακτήσεις τίτλων Grand Slam μετά τη νίκη του επί του Κάσπερ Ρουντ με 3-0 (7-6[1], 6-3, 7-5) στον τελικό του Roland Garros.

Ο «Νόλε» έφτασε τα 23 τρόπαια σε Major τουρνουά (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open, 3 Roland Garros), επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος τενίστας στα χρονικά του αθλήματος. Μέχρι πριν από την έναρξη του τελικού στο Παρίσι, ο Τζόκοβιτς μετρούσε 22 τρόπαια Grand Slam, όσα και ο Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά από το απόγευμα της Κυριακής ο 36χρονος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος!

Παρόλο που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά (ο Ρουντ προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο σετ) ο Τζόκοβιτς βρήκε γρήγορα τα πατήματά του κι έφτασε στην 21η συνεχόμενη νίκη του σε Grand Slam (Wimbledon 2022, Australian Open 2023, Roland Garros 2023) και στο 23ο Major τρόπαιο που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ παράλληλα από τη Δευτέρα (12/06) θα επιστρέψει στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζοντας το αξεπέραστο ρεκόρ των 388 εβδομάδων στην κορυφή της ATP.

Με τη σημερινή του παρουσία στον τελικό, ο «Νολε» έγινε ο 2ος γηραιότερος φιναλίστ στην ιστορία του τουρνουά (από το 1925) σε ηλικία 36 ετών και 20 ημερών (ο Αμερικανός, Μπλι Τίλντεν, σε ηλικία 37 ετών και 4 μηνών είχε φτάσει στον τελικό του Roland Garros το 1930.

Σε μια βραδιά γεμάτη από ρεκόρ, ο Τζόκοβιτς «έσπασε» άλλο ένα. Με τη συμμετοχή του για 34η φορά σε τελικό Grand Slam ισοφάρισε την επίδοση της Κρις Έβερτ (33 έχει η >Σερίνα Γουίλιαμς), ενώ στους άνδρες έχει ήδη αφήσει πίσω του τους, Ρότζερ Φέντερερ (31) και Ραφαέλ Ναδάλ (30).

Στον 3ο τελικό σε Major τουρνουά, στα 5 τελευταία, μάλιστα, που έχει λάβει μέρος, ο Κάσπερ Ρουντ απέτυχε να σηκώσει το πρώτο του τρόπαιο. Όπως και πέρυσι που ηττήθηκε στο Παρίσι από τον Ραφαέλ Ναδάλ, έτσι και σήμερα, ξανά στην «Πόλη του Φωτός» δεν τα κατάφερε απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πριν τον αγώνα ήταν ο κορυφαίος του Tour στο χώμα από την έναρξη της πανδημίας το 2020 μέχρι σήμερα. Ο 24χρονος Νορβηγός (νο4 στον κόσμο) μετρά 87 νίκες στο χώμα (από το 2020), μπροστά από τους Στέφανο Τσιτσιπά (68), Κάρλος Αλκαράθ (64) και Νόβακ Τζόκοβιτς (55 με τη σημερινή του νίκη). Εκπληκτικό τένις προσέφεραν στο πρώτο σετ του τελικού οι Τζόκοβιτς και Ρουντ. Μετά από μία ώρα και 21 λεπτά ο Σέρβος ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο τάι μπρέικ με 7-6 (1) παίρνοντας την πρωτοπορία με 1-0.

Ο Νορβηγός ξεκίνησε ιδανικά το ματς με μπρέικ στο πρώτο σερβίς του Τζόκοβιτς και με 3-0 απέκτησε σημαντικό προβάδισμα. Ο 24χρονος προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, με το «Νόλε» να «πατά το γκάζι», να παίρνει πίσω το μπρέικ και να ισοφαρίζει σε 4-4. Από κει και πέρα οι δύο τενίστες βάδιζαν «χέρι-χέρι» κι έλυσαν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ, όπου ο Τζόκοβιτς έχασε μόλις ένα πόντο από τον Ρουντ και με σφιγμένη τη γροθιά κατευθύνθηκε προς την καρέκλα του (1-0).

Έχοντας τη ψυχολογία… με το μέρος του, ο «Νολε» μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο σετ, έκανε γρήγορα το μπρέικ και σχετικά άνετα έφτασε στο 6-3 και στο 2-0. Μεγάλη μάχη έγινε στο τρίτο σετ, με τους δύο φιναλίστ να πηγαίνουν εκ του ασφαλούς μέχρι το 10 game (5-5). Στο 11ο, όμως, ο Τζόκοβιτς που όσο περνούσε η ώρα αντί να κουραζόταν, ολοένα και ανέβαζε… στροφές, με ασύλληπτα χτυπήματα έκανε το μπρέικ και προηγήθηκε με 6-5. Στη συνέχεια δεν είχε κανένα πρόβλημα για να κλείσει το ματς με 7-5 και να πανηγυρίσει το 23ο τρόπαιο Grand Slam γνωρίζοντας την αποθέωση του κόσμου.

Play like the world is watching. #RolandGarros pic.twitter.com/iSbpD2mrkA

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023