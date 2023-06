Κολομβία – To «θαύμα» του Αμαζονίου: Πώς επιβίωσαν τα 4 παιδιά στην ζούγκλα

Στην ιστορία θα περάσει η περίπτωση των 4 μικρών παιδιών που κατάφεραν να επιζήσουν 40 ημέρες μέσα στην ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο είπε ότι τα παιδιά αποτελούν παράδειγμα επιβίωσης. «Η ζούγκλα τα έσωσε. Είναι παιδιά της ζούγκλας και τώρα είναι επίσης παιδιά της Κολομβίας», ανέφερε ο Γκουστάβο Πέτρο.

Τα τέσσερα αδέρφια είναι μέλη μίας φυλής ιθαγενών και γνώριζαν τρόπους επιβίωσης στην ζούγκλα. Η 13χρονη Λέσλι ήταν εκείνη που φρόντισε να κρατηθούν στην ζωή τα τρία μικρότερα αδέρφια της. Το κορίτσι είχε γνώσεις γύρω από την ζούγκλα τις οποίες είχε μάθει από την μητέρα της. Έτσι κατάφερε να βρίσκει τροφή για τα μικρότερα παιδιά.

Ο παππούς των παιδιών αποκάλυψε ότι αρχικά είχαν πάρει το αλεύρι που βρήκαν στο αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε στην ζούγκλα την 1η Μαίου. «Μόλις ξέμειναν από αλεύρι άρχισαν να τρώνε καρπούς», είπε ο Φιντέτσιο Βαλένσια.

Τα παιδιά έψαχναν και έβρισκαν ένα συγκεκριμένο είδος φρούτου, που τα βοήθησε να παραμείνουν στην ζωή.

Όπως υποστηρίζουν οι αρχές της Κολομβίας τα παιδιά ήταν και τυχερά μέσα στην ατυχία τους. Αυτή την περίοδο τα δέντρα στην ζούγκλα είναι γεμάτα φρούτα και καρπούς που έχουν ωριμάσει και γι’ αυτό έβρισκαν κατάλληλη τροφή.

Και τα τέσσερα παιδιά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Μπογκοτά, όπου θα παραμείνουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Ακόμη δυσκολεύονται να καταναλώσουν τροφή. Όπως εξήγησε ο παππούς τους «είναι διαλυμένα αλλά βρίσκονται σε καλά χέρια και είναι εξαιρετικό ότι είναι ζωντανά».

Όταν εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία τα παιδιά ήταν αφυδατωμένα, υποσιτισμένα και με δαγκώματα από έντομα. Την στιγμή που οι στρατιωτικοί τα πλησίασαν και τα τέσσερα είχαν αρχίσει να χάνουν τις δυνάμεις τους. «Τα παιδιά ήταν ήδη πολύ αδύναμα. Η δύναμη τους ήταν αρκετή μόνο για να αναπνέουν και να φτάνουν ένα μικρό φρούτο για να φάνε ή να πιουν μία σταγόνα νερό στην ζούγκλα», είπε ο στρατηγός Πέδρο Σάντσεζ που ήταν επικεφαλής της διασωστικής επιχείρησης.

