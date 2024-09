Νότιγχαμ Φόρεστ: Τεράστια νίκη κόντρα στην Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ για πρώτη φορά έπειτα από 55 χρόνια – Το επικό σχόλιο του BBC Sport

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και νίκησε σήμερα μέσα στο «Άνφιλντ» τη Λίβερπουλ με 1-0, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των «κόκκινων» και υποχρεώνοντας τον Άρνε Σλοτ στην πρώτη του ήττα στην Αγγλία.

Ο Χάντσον-Οντόι στο 72′, σχεδόν 20 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Άλισον, οι «κόκκινοι» δεν κατάφεραν να αντιδράσουν και κάπως έτσι σημειώθηκε η μεγαλύτερη έως τώρα έκπληξη στο ξεκίνημα της εφετινής Premier League.

Λίγα λεπτά μετά την τεράστια νίκη της Νότιγχαμ, το BBC Sport ανάρτησε μία φωτογραφία με ένα αστροναύτη στο φεγγάρι.

«1969. Πριν από την νίκη της αυτήν την σεζόν, η τελευταία νίκη της Νότιγχαμ στο Άνφιλντ ήταν πέντε μήνες πριν πατήσουν για πρώτη φορά οι άνθρωποι στην Σελήνη» αναφέρει η ανάρτηση, καθώς η τελευταία φορά που νίκησε η Νότιγχαμ στην έδρα της Λίβερπουλ ήταν τον Φεβρουάριο του 1969.

Δείτε την ανάρτηση του BBC Sport:

Our first win at Anfield since 1969 🔥 pic.twitter.com/TggjrgavkK

— Nottingham Forest (@NFFC) September 14, 2024