Νότιγχαμ Φόρεστ: Σε τεχνητό κώμα ο Ταϊβό Αβονίγι – Θα υποβληθεί και σε δεύτερη επέμβαση

Σε τεχνητό κώμα νοσηλεύεται ο επιθετικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ταϊβό Αβονίγι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τη Λέστερ την Κυριακή (11/05). Ο Νιγηριανός διεθνής προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στο δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή κάκωση στην κοιλιακή χώρα.

Awoniyi has had to be placed in a medical coma due to this injury.

This could all have been avoided if the officials are allowed to flag clear offsides early and not play on

We all knew a serious injury was a matter of time but PGMOL didn’t listen!

