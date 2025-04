NBA: Παρά την ηρωική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς έχασαν 117-98 στην Ιντιάνα – Τα 4 νέα ρεκόρ του «Giannis»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, σημειώνοντας 36 πόντους για τους Μιλγουόκι Μπακς, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα με 117-98 από τους Πέισερς στην Ιντιάνα, στον πρώτο αγώνα των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας στο NBA.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ του επέτρεψε, ακόμα και σε αυτή την ήττα, να… σκαρφαλώνει στην κορυφή του βιβλίου- ρεκόρ των payoffs των Μπακς.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέχει σχεδόν κάθε σημαντικό ρεκόρ της κανονικής σεζόν των Μπακς, ενώ συνεχίζει την επίθεσή του στο βιβλίο ρεκόρ των playoffs.

Έτσι σύμφωνα με την «Milwaukee Journal Sentinel»:

«Ο τρόπος που παίξαμε, μερικές φορές, ήταν σαν να μην ήμασταν εμείς», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Σκόραραν μόνο 50 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στο επόμενο παιχνίδι και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα δούμε τον αγώνα, θα το συζητήσουμε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα αμυντικά, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο δύσκολο για αυτούς. Επιθετικά πρέπει απλώς να είμαστε αποφασιστικοί, να παίξουμε με χαρά», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλό μπάσκετ, είναι μια ομάδα που πρέπει να αγωνιστείς. Δεν πρόκειται να σου το δώσουν. Πρέπει να πας εκεί έξω και να τους το πάρεις. Και νομίζω για να απλοποιήσω τα πράγματα: Για να κερδίσουμε τη σειρά πρέπει να κερδίσουμε εκεί. Έτσι, απλά. Απλώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κερδίσουμε».

Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/4, 02:00) στην Ιντιάνα.

