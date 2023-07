NBA: Όλες οι λεπτομέρειες για το Κύπελλο – Οι όμιλοι και το σύστημα διεξαγωγής

Το NBA παρουσίασε το δικό του… Κύπελλο, αποκαλύπτοντας όλες τις λεπτομέρειες του in season tournament, το οποίο θα διεξαχθεί εφέτος για πρώτη φορά και θα κορυφωθεί στις 9 Δεκεμβρίου με τον τελικό στο Λας Βέγκας.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε ότι η ιδέα βρισκόταν υπό συζήτηση για 15 χρόνια από τους υπεύθυνους της λίγκας προτού καταλήξει σε μια μορφή εμπνευσμένη από ορισμένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου. «Αυτή είναι μια τέλεια ευκαιρία για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα όπως το ΝΒΑ», δήλωσε ο Άνταμ Σίλβερ και πρόσθεσε: «Χρειάζεται λίγος χρόνος για να καθιερωθεί μια νέα παράδοση».

Το Κύπελλο του ΝΒΑ θα διεξάγεται παράλληλα με την κανονική περίοδο και θα ανοίξει αυλαία στις 3 Νοεμβρίου. Και οι 67 αγώνες και από τις δύο φάσεις του τουρνουά θα υπολογίζονται στην κανονική βαθμολογία, εξαιρουμένου του τελικού.

Με βάση τα αποτελέσματα της περσινής σεζόν κληρώθηκαν έξι όμιλοι των πέντε ομάδων, τρεις στην Ανατολική και τρεις στη Δυτική Περιφέρεια. Κάθε ομάδα θα παίξει δύο φορές εντός και δύο εκτός έδρας στο τουρνουά, αντιμετωπίζοντας μία φορά κάθε αντίπαλο του ομίλου.

Οι αγώνες θα διεξάγονται τις Τρίτες και τις Παρασκευές του Νοεμβρίου από τις 3/11, εξαιρουμένης της ημέρας των εκλογών στις ΗΠΑ.

Η πρώτη ομάδα του κάθε ομίλου και οι επόμενες δύο καλύτερες θα προκριθούν στους νοκ άουτ αγώνες των προημιτελικών, που θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου.

Οι νικητές θα πάρουν τα εισιτήρια για τους ημιτελικούς που θα διεξαχθούν στο Λας Βέγκας στις 7 Δεκεμβρίου και από εκεί θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού που θα αναμετρηθεί για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν δύο βράδια αργότερα. Κάθε παίκτης της νικήτριας ομάδας του τουρνουά θα λάβει από 500.000 δολάρια.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος», είπε ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στιβ Κερ, συνεχίζοντας: «Θα προσθέσει ένα στοιχείο ενθουσιασμού στους παίκτες, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ιδέα».

NBA IN-SEASON TOURNAMENT EXPLAINED 🎥

Starting Nov. 3, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing into the knockout rounds! The tournament semis and championship game will be held in Las Vegas, Dec. 7 and 9! pic.twitter.com/NZdURUa3XR

— NBA (@NBA) July 8, 2023