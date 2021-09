NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Νο1 και στο Νο3 των καλύτερων φάσεων της σεζόν

Ο πρωταθλητής του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την… τιμητική του στις 100 καλύτερες φάσεις της περσινής σεζόν.

Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, το NBA θύμισε μέσω twitter τις 100 καλύτερες φάσεις της περασμένης χρονιάς..

Έτσι, το εκκωφαντικό μπλοκ του ¨Ελληνα φόργουορντ στον ΝτιΑντρέ Εϊτον, που ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη του Μιλγουόκι στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, βρέθηκε στο Νο3.

Στην κορυφή, βρέθηκε η φάση «κλειδί» του 5ου τελικού, με το κλέψιμο του Τζρου Χόλιντεϊ στον Ντέβιν Μπούκερ και τον επακόλουθο αιφνιδιασμό των «ελαφιών», που κατέληξε σε ένα βροντερό κάρφωμα του Giannis.

🔥 TOP 100 PLAYS of 2020-21 🔥

“WHAT A BLOCK FOR GIANNIS!”@Giannis_An34 protects the rim and the @Bucks lead in Game 4 of the NBA Finals! pic.twitter.com/yncnKsJUui

