Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συντρόφου του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διάγει την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Πήρε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NBA, έγινε για 2η φορά μπαμπάς και την Παρασκευή φρόντισε με μία τρυφερή ανάρτηση στο Twitter να ευχηθεί χρόνια πολλά στη σύντροφό του, Μαράια που είχε γενέθλια.

Aνήρτησε δύο φωτογραφίες από το δείπνο τους, όπου φαίνεται και η τούρτα της μητέρας των παιδιών του με τη λεζάντα να είναι ιδιαίτερα τρυφερή.

Happy birthday my love 😍 may your dreams come true @mariahdanae15 pic.twitter.com/2GOwxckzUi

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 17, 2021