NBA: Δεύτερο διαδοχικό break για τους Νικς στο Ντιτρόιτ δια χειρός Τάουνς

Η ομάδα της Νέας Υόρκης πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Ντιτρόιτ, επικρατώντας των Πίστονς και αποκτώντας προβάδισμα 3-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των Play Off του ΝΒΑ, με τον Καρλ Άντονι Τάουνς να σημειώνει τα δύο πιο καθοριστικά καλάθια της αναμέτρησης.

Σε ένα παιχνίδι που πήρε ένταση και δραματική τροπή στα τελευταία λεπτά, οι Νικς πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους απέναντι στους Πίστονς, κερδίζοντας εκ νέου στο γήπεδο των αντιπάλων τους. Κάνινγκχαμ και Μπράνσον ξεχώρισαν για τις δύο ομάδες, ωστόσο ο Τάουνς έκανε τη διαφορά στα κρίσιμα τελευταία δύο λεπτά, υπογράφοντας τη νίκη των φιλοξενούμενων με δύο μεγάλα σουτ.

KAT COMING UP HUGE FOR NEW YORK ON THE ROAD 👌 https://t.co/WHnR4ntHfk pic.twitter.com/F9v0NG4bye

— NBA (@NBA) April 27, 2025