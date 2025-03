NBA: Χωρίς Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νάγκετς – Ιστορική εμφάνιση Γιόκιτς με triple-double

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούσαν να φανταστούν χειρότερο φινάλε για την εκτός έδρας περιοδεία τους, αφού ηττήθηκαν με σκορ 127-117 από τους Ντένβερ Νάγκετς στο Ball Arena, την Τετάρτη το βράδυ, με δύο από τους βασικούς τους παίκτες να έχουν τεθεί εκτός ρόστερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έχει τραυματιστεί στο αριστερό πόδι, δεν αγωνίστηκε, ενώ ο Ντάμιαν Λίλαρντ απουσιάζει επ’ αόριστον λόγω θρόμβου στη δεξιά γάμπα. Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, δήλωσε πριν τον αγώνα ότι «ελπίζει να είναι απουσία για ένα μόνο παιχνίδι».

Παρά την απουσία των δύο ηγετικών παικτών, οι Μπακς προσπάθησαν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο παρκέ, με τον Μπρουκ Λόπεζ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, σημειώνοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.

Οι Μπακς βρίσκονται στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, με ρεκόρ 40-32.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που αντικατέστησε τον Λίλαρντ, σημείωσε 12 πόντους και 8 ασίστ. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ ξεκίνησε δίπλα του στην περιφέρεια των Μπακς, σημειώνοντας 16 πόντους επίσης με 5/15 σουτ. Ο Ταουρίν Πρινς σημείωσε 15 πόντους και ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 10 πόντους με 3/10 σουτ.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας τους Νάγκετς στην επικράτηση.

Nikola Jokić missed 5 games.

He returned with 39, 10 and 10 to lift the @nuggets.

Absolute.

Machine. pic.twitter.com/B69cNPzNIN

— NBA (@NBA) March 27, 2025