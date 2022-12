Μουντιάλ 2022 – Τζο Μπάιντεν: Αυτός ο τύπος ο Μέσι έχει… λαμπρό μέλλον

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο που του έλειπε και δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ στο Κατάρ, οδηγώντας την Αργεντινή στη κορυφή του κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κάνοντας πιθανότατα πλάκα, στο πλαίσιο της διπλωματικής αβρότητας, συνεχάρη με ανάρτησή του τον πρόεδρο της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες για την επικράτηση της Εθνικής ομάδας της χώρας του στον τελικό του Μουντιάλ, υπογραμμίζοντας υπογράμμισε ότι «αυτός ο τύπος, ο Μέσι, έχει μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον».

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να έχει προβεί στο παρελθόν σε σωρεία γκαφών, ωστόσο θα ήταν υπερβολικό να μην γνωρίζει την ηλικία του Αργεντινού άσου και ότι αυτός δεν διανύει την ποδοσφαιρική του νεότητα.

Οι ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν το επόμενο Μουντιάλ, το 2026.

Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.

You know, I think that Messi guy might have a future. 😉 https://t.co/pxk672SiEY

— President Biden (@POTUS) December 19, 2022