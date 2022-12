Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο τραγουδιστής των «The Specials», Τέρι Χολ

Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 χρόνων ο μπροστάρης του συγκροτήματος «The Specials» Τέρι Χολ.

Ο Χολ, που περιγράφεται ως «ένας από τους πιο λαμπρούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έχει βγάλει ποτέ η χώρα αυτή», πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα στο Twitter.

Γράφοντας στο Twitter, το συγκρότημα ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο, μετά από σύντομη ασθένεια, του Terry, του όμορφου φίλου, αδελφού μας και ενός από τους πιο λαμπρούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έχει βγάλει ποτέ αυτή η χώρα.

Ο Terry ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας και μια από τις πιο ευγενικές, αστείες και γνήσιες ψυχές.

Η μουσική του και οι ερμηνείες του συμπύκνωναν την ίδια την ουσία της ζωής, τη χαρά, τον πόνο, το χιούμορ, τον αγώνα για δικαιοσύνη, αλλά κυρίως την αγάπη.

Θα λείψει βαθύτατα σε όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και αφήνει πίσω του το δώρο της αξιοσημείωτης μουσικής του και της βαθιάς ανθρωπιάς του».

Η ανακοίνωση καλούσε επίσης όλους να «σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτές τις πολύ θλιβερές στιγμές».

