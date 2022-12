Μουντιάλ 2022: Θερμόαιμες Αργεντινές πανηγύρισαν ημίγυμνες στις εξέδρες την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Αργεντινή στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου έπειτα από 36 χρόνια και ένα ατελείωτο πάρτι στήθηκε από τις εξέδρες του γηπέδου μέχρι το Μπουένος Άιρες. Περισσότεροι από 50.000 Αργεντινοί έδωσαν δυναμικότατο «παρών» στο «Λουσάϊλ» και πανηγύρισαν με την ψυχή τους το πέναλτι του Γκονζάλο Μοντιέλ, που χάρισε στην «αλμπισελέστε» τo Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε και μία εντυπωσιακή φίλαθλος που έγινε viral, εξαιτίας του πάθους της κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών, καθώς καταγράφηκε να χοροπηδά στις εξέδρες φορώντας μόνο το παντελόνι της και όντας στην κυριολεξία γυμνόστηθη.

Αψηφώντας τις προειδοποιήσεις και τις απειλές των Καταριανών για σύλληψη σε περίπτωση «ελαφρών» ενδυμασιών «κρύφτηκε» πίσω από ένα πανό και πανηγύρισε έξαλλα.

