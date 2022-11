Μουντιάλ 2022: Σάλος για «fake οπαδούς» στο Κατάρ

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Κατάρ λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2022, καθώς οι διοργανωτές κατηγορούνται ότι έχουν πληρώσει ανθρώπους για να εμφανίζονται ως φίλαθλοι διαφόρων ομάδων.

Το θέμα άρχισε να συζητείται έπειτα από παρατήρηση χρηστών του TikTok, ότι πολλοί από τους φιλάθλους Βραζιλίας, Αγγλίας, Αργεντινής που φαίνεται να πανηγυρίζουν σε βίντεο είναι «fake» καθώς όπως υποστηρίζουν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι με τους εργάτες που χρειάστηκαν για να στηθούν οι υποδομές για τη διοργάνωση.

The #Qatar2022 fake fans all look alike too 😂 pic.twitter.com/6zRNPCMjfZ

Σε βίντεο εμφανίζονται άνδρες κυρίως ινδικής καταγωγής- να φορούν φανέλες και να κρατούν πανό που γράφουν «England fans Qatar» ή «Germany fans Qatar».

Obviously choreographed with fake fans but I’m just confused about the objective? Was it supposed to be a drill 😂😂

Cringe pro max from #Qatar #WorldCup pic.twitter.com/NQUN7BoPqF

— Dan Qayyum (@DanQayyum) November 12, 2022