Μουντιάλ 2022: Ολόκληρος ο πλανήτης πάνω από μία μπάλα – Γιατί μέτρησε το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας – ΒΙΝΤΕΟ

Στην… μυθολογία των Μουντιάλ, μαζί με το γκολ της Αγγλίας στον τελικό του 1966, πέρασε το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας απέναντι στην Ισπανία που της χάρισε την νίκη και την πρόκριση και άφησε εκτός Μουντιάλ την Γερμανία.

Πολλά έχουν ακουστεί κι ακόμη περισσότερα έχουν γραφτεί από χθες το βράδυ με την τεχνολογία να δικαιώνει την κατακύρωση του γκολ, αλλά πολλούς φιλάθλους ακόμη να μην πείθονται.

Το VAR ύστερα από ενδελεχή εξέταση κατακύρωσε το τέρμα, κάνοντας όλον τον πλανήτη να απορεί. Φταίει η θέση της τηλεοπτικής κάμερας ή συνέβη κάτι άλλο;

How did the referee say that Japan’s victory goal was correct after seeing VAR? pic.twitter.com/SFTwlSvkJe — Jahidul Islam (@47Jahidul) December 2, 2022

Να θυμίσουμε ότι στο 51ο λεπτό του αγώνα μετά από διαγώνια μπαλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή των Ισπανών, ο Καόρου Μιτίμα γύρισε την μπάλα στον Τανάκα, ο οποίος από κοντά έκανε το 2-1 για του Ιάπωνες.

Someone explain me how is this a goal? VAR are you serious?? #JPNESP pic.twitter.com/elxTJypS8E — Anna (@ImAnna_Z) December 1, 2022

Law 9: the ball in and out of play. The ball is out of play when:

• it has *wholly* passed over the goal line or touchline on the ground or in the air#JapanvsSpain #japan #germany #FIFAWorldCup #VAR #SpainVsJapan #Spain pic.twitter.com/oTdxHNVP6o — Jeff Alcoforado (@NoNotAvocado) December 1, 2022

Αρχικά η φάση καταλογίστηκε άουτ από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος όμως εν συνεχεία, και με την βοήθεια του VAR, μέτρησε ως έγκυρο το γκολ, που αποδείχτηκε «χρυσό» για την ιαπωνική ομάδα, καθώς την έφερε στην 1η θέση του ομίλου, αποκλείοντας παράλληλα τους Γερμανούς από την συνέχεια της διοργάνωσης (παρά τη νίκη τους με 4-2 επί της Κόστα Ρίκα).

VAR called this ball “inbounds” This lead to the goal that knocked Germany out. Really never seen something like this… absolute robbery🤯 pic.twitter.com/zUBeGZ60Bn — FP💰 (@FuckParlays) December 1, 2022

Η κατοχύρωση του τέρματος από τον διαιτητή, όπως ήταν φυσικό, ξεσήκωσε, ήδη κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, θύελλα αντιδράσεων και σχολίων, για το εάν θα έπρεπε τελικά να μετρήσει ή να θεωρηθεί άκυρο.

Το τοπίο ήρθε να ξεδιαλύνει (;) εν τέλει βίντεο του beIN SPORTS, που παρουσιάζει για ποιο λόγο η μπάλα δεν είχε περάσει ολόκληρη έξω, και με ποια αφορμή ο διαιτητής καταλόγισε γκολ.

Seriously, can everyone just calm down for a sec 😵‍💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

🚨 After the controversial Japan goal, here is a useful little reminder of how the angle of the camera can deceive the eye. 😬 (🎥 @footballdaily) pic.twitter.com/VHOgxbmI5l — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 2, 2022



Η FIFA στον λογαριασμό της ενώ ήταν σε εξέλιξη οι δύο αγώνες του 5ου ομίλου του Μουντιάλ, έκανε μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση.

Αναλυτικά έγραψε: «Σοβαρά, μπορούν απλά όλοι να ηρεμήσουν για ένα δευτερόλεπτο»;

Άγνωστο παραμένει αν απλώς σχολίασε την απρόσμενη εξέλιξη των δύο αγώνων ή προσπαθούσε να κατευνάσει τους φιλάθλους που διαμαρτύρονταν για τις διαιτητικές αποφάσεις.