Μουντιάλ 2022: Ο Μέσι σήκωσε το Μπουένος Άιρες στο… πόδι

Όλος ο λαός της Αργεντινής βρίσκεται στους δρόμους της χώρας, όπου πανηγυρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατάκτηση του Μουντιάλ, μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

Η Αργεντινή είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, μετά την επικράτηση με 4-2 στα πέναλτι επί της Γαλλίας, σε έναν απίστευτό τελικό, που έληξε 2-2 στην κανονική διάρκεια και 3-3 στην παράταση.

Πίσω στην πατρίδα του Λιονέλ Μέσι, ο λαός της Αργεντινής έχει βγει στους δρόμους, για να ζήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία, με τα δάκρυα χαράς και τις φωνές ενθουσιασμού να περισσεύουν.

